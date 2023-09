Atelier théâtre enfant 9-10 ans Le 108 Orléans, 13 septembre 2023, Orléans.

Atelier théâtre enfant 9-10 ans 13 septembre 2023 – 19 juin 2024, les mercredis Le 108 Inscription sur notre site internet : 250€ l’année (-5% si inscrit avant le 25 août = 238€) + 20€ adhésion asso

Atelier annuel

Le mercredi de 13h30 à 15h00

(hors vacances scolaires)

Nous explorerons l’imaginaire en improvisation, la musicalité du jeu, savoir poser sa voix et nous réaliserons un travail d’approche du texte. Nous travaillerons sur des personnages et apprendrons à être justes dans nos émotions et nous travaillerons aussi sur l’espace scénique. Tout pour faire du théâtre comme les grands !

Artiste intervenante : Sofie Esnault

Nombre d’enfants limité à 15 – groupe d’enfants entrants en CM1 & CM2

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « atelierfabrika@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T13:30:00+02:00 – 2023-09-13T15:00:00+02:00

2024-06-19T13:30:00+02:00 – 2024-06-19T15:00:00+02:00

Fabrika Pulsion