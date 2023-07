Atelier théâtre « Texte » Le 108 Orléans, 12 septembre 2023, Orléans.

Atelier théâtre « Texte » Mardi 12 septembre, 18h25, 20h35 Le 108 Inscription sur notre site internet : Plein tarif 355€ l’année & tarif réduit 315€ (-5% si inscrit avant le 25 août) + 20€ adhésion asso

Atelier annuel

Le mardi de 18h25 à 20h25 ou 20h35 à 22h35

(2 groupes – hors vacances scolaires)

L’atelier propose une rencontre avec des textes de théâtre. Le travail s’appuiera sur les techniques de base du jeu théâtral, la présence sur scène, l’écoute du jeu de ses partenaires, les émotions, l’approche du texte et son interprétation. Au fil de l’année, un spectacle sera créé à partir des propositions de l’intervenant·e et du groupe.

Artistes intervenant·es :

Nous vous proposons deux groupes mené par Ana Elle à 18h25 et Hugo Zermati à 20h35 avec chacun·e leur approche artistique.

Nombre limité à 15 – adultes à partir de 16 ans

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Fabrika Pulsion