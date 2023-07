Atelier théâtre d’improvisation Le 108 Orléans, 11 septembre 2023, Orléans.

Atelier théâtre d’improvisation Lundi 11 septembre, 18h25, 20h35 Le 108 Inscription sur notre site internet : Plein tarif 355€ l’année & tarif réduit 315€ (-5% si inscrit avant le 25 août) + 20€ adhésion asso / A la session 135€ & réduit 122€

Atelier annuel

Le lundi de 18h25 à 20h25 ou 20h35 à 22h35

(2 groupes – hors vacances scolaires)

Les trainings d’impro s’appuient sur des exercices et des jeux propres à stimuler l’imaginaire et la dynamique de chacun et du groupe.

L’année est divisée en trois sessions, chacune animée par un·e artiste différent·e. L’inscription peut se faire à la session ou à l’année. Une, deux ou trois … C’est à vous de décider !

Chaque session se conclue par 2 soirées de spectacles d’improvisations.

Artiste intervenant·es :

Septembre à décembre 2022, avec Hugo Zermati

Janvier à mars 2023, avec Mathieu Jouanneau

Avril à juin 2023, avec Pauline Vincent

Nombre limité à 16 – adultes à partir de 16 ans

Fabrika Pulsion