Douze, le microfest annuel organisé par le collectif de DJ orléanais Runout Groove.

Le samedi 26 août de 12h à 01h au 108 à Orléans. Entrée gratuite.

Nouvelle édition pour célébrer le départ d’une nouvelle saison culturelle! DOUZE est de retour avec ses treize heures de musique.

L’occasion pour les membres de l’association de vous retrouver pour festoyer et partager sa passion pour la musique et la création artistique.

Au menu : de quoi manger et boire un verre au son de nos DJ sets, d’un Live set de notre invité Orange Pression (electronic-Synthwave) et d’une exposition au Bol.

De quoi faire sa rentrée 2023 sur de bonnes bases !!

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Pierre Ruprecht