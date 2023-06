Termites et autres insectes sociaux, comme modèles de sociétés interconnectées Le 108 Orléans, 5 juillet 2023, Orléans.

Termites et autres insectes sociaux, comme modèles de sociétés interconnectées 5 – 9 juillet Le 108 L’atelier se déroule de 11h à 16h30 avec une pause déjeuner entre 12h30 et 14h. Il est obligatoire d’être présent le matin et l’après-midi. Chaque atelier est limité à 8 places parents et enfants compris. Veuillez indiquer le nombre de participants.

Le projet « Termites et autres insectes sociaux, comme modèles de sociétés interconnectées » propose sur une petite journée, de vivre à la fois un moment de médiation culturelle et une initiation plastique, lors d’un atelier pratique. Celui-ci se place à la croisée des deux domaines entre art et science et tire ses inspirations de la vie des insectes sociaux.

La termitière, thématique explorée par l’artiste Elvira Voynarovska, sera utilisée comme une métaphore, un symbole d’interconnexions complexes au sein du même écosystème. L’idée de l’atelier serait de repartir de cette notion de « réseau » et de « connexion » comme base, afin de la retranscrire dans une approche plastique, par le biais de la technique de la linogravure.

Le choix de la technique s’est porté en rapport avec le sujet. Le processus de creuser la matière en la prélevant se réfère aux procédés de construction des termites, un aspect de la vie des insectes qui sera abordé lors de la médiation, le matin. En produisant des estampes, les participants imagineront ensemble les intérieurs de ces constructions cachés du regard, en se projetant dans la vie des insectes.

Rendez-vous au sein des ateliers du 108 rue de Bourgogne 45000 Orléans. Chaque atelier sera divisé en deux temps matin et après-midi. La matinée sera dédiée à un moment d’observation, de médiation, d’échange et de prise de premiers croquis à partir d’un ensemble d’objets de curiosité, de textes et d’images qui se réfèrent à la thématique principale.

Après le déjeuner vient le moment de l’atelier pratique avec une initiation à la technique de la gravure. En utilisant la technique de la linogravure, les participants vont procéder à une création d’un ensemble de matrices / tampons, qui pourront se connecter d’une façon ou d’une autre, en créant de la superposition, de l’accumulation ou de la juxtaposition. Cette technique d’estampe nous permettra de travailler sous forme de strates afin de produire une image.

Le 108 108, rue de Bourgogne 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire https://le108.org/le-108/ [{« type »: « phone », « value »: « 0663079643 »}, {« type »: « email », « value »: « elviravoynarovska@gmail.com »}] Depuis 2003, Le 108 est cette ancienne chocolaterie du XIXe siècle de près de 5000 m2 en centre-ville qui s’est peu à peu muée en un lieu intermédiaire, indépendant, vivace et singulier de production, de recherche et de création artistique. Également lieu de cours et d’ateliers ouverts au plus grand nombre, de l’initiation au perfectionnement.

Figure à Orléans, et au-delà, de la permanence culturelle professionnelle (une quarantaine de structures dont un peu plus d’une vingtaine de compagnies et équipes résidentes) et du faire autrement, Le 108 cultive cet esprit torréfacteur comme une fidélité à ses origines patrimoniales. Torréfacteur d’émergence, de formes alternatives, de ressource et d’accompagnement, au côté de projets ou spectacles de créatrices et créateurs d’envergure régionale, nationale mais aussi internationale.

Lieu de travail, de production, résilient, multiple, débordant, défricheur, accueillant. « Espace privilégié de la biodiversité la plus abondante, un réservoir génétique particulièrement riche, pluriel et en interaction, l’espace du futur. » : ce Tiers-Paysage, observé et consigné par le paysagiste-écrivain Gilles Clément est le miroir et la nature même du 108, tiers-lieu artistique et culturel.

Vivre dans une termitière, 2019 © Elvira Voynarovska