Weekend de stage théâtre adultes 13 et 14 mai 2023 Le 108

80€ le weekend + 20€ d’adhésion ou 65€ pour les membres des ateliers

3 weekends de théâtre intenses pour repousser les limites du jeu théâtrale ! Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « http://www.fabrikapulsion.fr/atelier-theatre/ »}] Weekend de stage théâtre adultes Vous avez révé… de Koh Lanta… de stage de survie ultime … de découvrir vos 37 chakras Alors… Venez repousser les limites du jeu théâtrale, pour votre plaisir et sans vous mettre en danger ! Nous vous invitons à rejoindre nos weekends intenses et virevoltants d’atelier théâtre. Infos pratiques : Adultes (15 ans +) ayant déjà eu une pratique artistique (ou pas… à vos risques et périls ;-)

10h à 17h30

80€ par weekend + 20€ d’adhésion

65€ pour les membres des ateliers annuels 13-14 mai : Stage jeux ridicules et accidents burlesques avec Juliette Stocker et Olivier Deweer Pour plus d’infos http://www.fabrikapulsion.fr/atelier-theatre/

2023-05-13T10:00:00+02:00

2023-05-14T17:30:00+02:00

