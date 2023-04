Atelier Bricolage Bois pour mes vacances ! Le 108 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Atelier Bricolage Bois pour mes vacances ! Le 108, 18 avril 2023, Orléans. Atelier Bricolage Bois pour mes vacances ! Mardi 18 avril, 16h30 Le 108 Prix : Don de votre choix + adhésion à prix libre à l’association l’Arcanderie Venez avec votre idée de réalisation d’objet en bois, nous fournissons le bois, les outils, l’aide à la réalisation et des idées si besoin.

Pour les enfants à partir de 6 ans

Coralie Dhénin & Le Pouvoir du Lien, animatrice adultes/enfants, vous proposera des petits jeux en parallèle favorisant la coopération et l’agilité.

Prix : Don de votre choix + adhésion à prix libre à l’association l’Arcanderie

RDV au 108 rue de Bourgogne

Mardi 18 Avril 2023

Accueil à partir de 16h15 Le 108 108 rue de Bourgogne Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « coralie@lepouvoirdulien.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0660386470 »}, {« type »: « email », « value »: « arcanderie@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-18T16:30:00+02:00 – 2023-04-18T18:30:00+02:00

2023-04-18T16:30:00+02:00 – 2023-04-18T18:30:00+02:00 bois vacances Pierre Joris Andre et Coralie Dhénin by Canva

