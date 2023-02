CYCLE DE PROJECTION – POUR LA SUITE DU MONDE Le 108, 14 mars 2023, Orléans.

« Voyager, c’est s’arrêter. C’est se questionner (…) Il reste encore beaucoup d’inconnu à explorer. Pourvu

qu'on se pose des questions. Je salue la question qui fait le voyage. » – Pierre Perrault

Le 108, 108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

Mardi 14 mars 2023

Pour la suite du monde

de Pierre Perault, Michel Brault

Canada | 105 minutes | 1963 | 16mm

Date et horaire : Le 14 mars 2023 à 19h30

Lieu : Salle C11, 2ème étage (accès PMR), Le 108

108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

Durée : 105 minutes – Tout public

SYNOSPIS

Documentaire poétique et ethnographique sur la vie des habitants de l’Isle-aux-Coudres rendue d’abord par une langue, verte et

dure, toujours éloquente, puis par la légendaire pêche au marsouin, travail en mer gouverné par la lune et les marées. Un véritable

chef-d’oeuvre du cinéma direct.

Mardi 28 mars

À la vie

de Aude Pépin

France | 2019 | 78 minutes | HD

Date et horaire : Mardi 28 mars à 19h30

Lieu : Salle C11, 2ème étage (accès PMR), Le 108

108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

Durée : 78 minutes – Tout public

En partenariat avec la planing familiale

SYNOSPIS

Chantal Birman, sage-femme libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit des femmes.

À presque 70 ans, elle continue de se rendre auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur prodiguer soins et conseils.

Avec sa petite valise, Chantal traverse les vécus et les classes sociales, se rend chez ces jeunes mères en proie à tous ces

tourments méticuleusement tenus hors champ : dépression post-partum, allaitement, corps transformé et marqué, angoisse

d’être une mauvaise mère.

Mardi 11 avril

Tout peut arriver

de Marcel Lozinski

Pologne | 1995 | 39 minutes | 35mm

Date et horaire : Mardi 11 avril à 19h30

Lieu : Salle C11, 2ème étage (accès PMR), Le 108

108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

Durée : 39 minutes – Tout public

SYNOSPIS

Un petit garçon de 6 ans, un beau jour de printemps, parcourt avec sa trottinette les allées d’un parc de Varsovie. Assis sur les bancs, des vieillards, seuls ou par groupes, discutent, lisent ou savourent simplement le moment présent. La curiosité enfantine du garçon et son envie de savoir ce qui confère au monde sa cohérence intime défient la sagesse et l’expérience des vieux. Les vieux, de leur côté, ont plaisir à découvrir la légèreté du raisonnement enfantin. Et de loin, le père du garçon, Marcel Lozinski, filme toute la scène…



