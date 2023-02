Café-éco Le 108, 2 mars 2023, Orléans.

Café-éco Jeudi 2 mars, 19h00 Le 108

Entrée : 3 euros, tarif réduit 1 euro , pour les personnes en recherche d’emploi, en situation de handicap , gratuit pour les lycéens et les étudiants

Ouvert à toutes et à tous, le Café Eco est l’occasion d’échanger, de débattre et d’apprendre sur un sujet économique donné. La séance est co-animée par 2 intervenants.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Chaque séance s’articulera autour d’un bref exposé fait par chaque intervenants et sera suivi suivi d’un débat.

La majeure partie de la séance sera réservée aux questions.

Vous pensez que l’économie est difficile à comprendre, mais vous avez envie d’en savoir plus, de décoder les opinions dominantes et les autres, d’avoir des explications dans un langage clair et accessible à tous, alors le Café Eco est fait pour vous !

Le thème : Quels services publics pour demain ?

Malmenés depuis les années 1980 , les services publics demeurent efficaces en France , mais leur présence recule sur le territoire , les conditions de travail des fonctionnaires reculent aussi et la qualité de service se dégrade. Pourquoi ? Est-ce une fatalité , une nécessité de la mondialisation ? Qu’est ce qu’un service public efficace ? Les services publics peuvent -ils et doivent-ils devenir « efficaces » comme des firmes privées, coûter moins cher, tout en fonctionnant mieux ? Sont-ils des freins à la compétitivité ou au contraire les fondements de la croissance ? Serons demain privés de services publics ?

Les intervenants :

Xavier Galiégue , Maître de conférence en Sciences Economiques à la faculté de Droit ,d’Economie et de Gestion d’Orléans membre du LEO ( Laboratoire d’Economie d’Orléans )

Guy Démarest professeur agrégé en sciences économiques et sociales et docteur en sciences économiques , chargé de cours à l’Université d’Orléans, co-auteur de Stop au chômage et à la régression sociale (2016, éditions de l’Atelier) et auteur de La déflation compétitive, critique et alternatives (2020, Classiques Garnier).



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T19:00:00+01:00

2023-03-02T20:30:00+01:00