Sports divers – Traversées Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Sports divers – Traversées Le 108, 28 février 2023, Orléans. Sports divers – Traversées Mardi 28 février 2023, 18h30 Le 108

Entrée gratuite, participation libre

Pour ce premier cycle de l’année, de janvier à février, Cent Soleils vous propose de porter un regard nouveau sur le sport et ceux qui le pratiquent. Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Mardi 28 février Traversées d’Aman Le Goff France , 2020 , 18 minutes, HDCam Au 108 rue de Bourgogne (109 café projets) / à 18h30 Résumé : Léon, vêtu de son maillot de bain une pièce, accepte que je l’accompagne à la piscine. Il affronte les regards, et déploie sa propre réflexion sur son identité de genre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-28T18:30:00+01:00

2023-02-28T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Le 108 Adresse 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Ville Orléans lieuville Le 108 Orléans Departement Loiret

Le 108 Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Sports divers – Traversées Le 108 2023-02-28 was last modified: by Sports divers – Traversées Le 108 Le 108 28 février 2023 Le 108 Orléans orléans

Orléans Loiret