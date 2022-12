Sports divers – Comme un seul homme Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Sports divers – Comme un seul homme Le 108, 21 février 2023, Orléans.

Entrée gratuite, participation libre

Pour ce premier cycle de l'année, de janvier à février, Cent Soleils vous propose de porter un regard nouveau sur le sport et ceux qui le pratiquent.

Mardi 21 février Comme un seul homme de Jean-Louis Gonnet France | 2001 | 15 minutes | Super 16 mm

Au 109 café projet (108 rue de bourgogne) / à 18h30

Au 109 café projet (108 rue de bourgogne) / à 18h30` Résumé

Dans l’antre que constitue le vestiaire, avant le match de rugby, une quinzaine d’hommes se livrent à un étonnant rituel : ainsi mise dans l’ambiance et prête à la mêlée, c’est une équipe soudée qui entrera sur le terrain !

2023-02-21T18:30:00+01:00

2023-02-21T19:30:00+01:00

