130 € la semaine

Dans un esprit ludique, les enfants découvrent différentes approches du théâtre avec cinq artistes sur la semaine Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/theatre-enfants-ados/stages-enfants-ados-10-14-ans/ »}] Stage « multi théâtre » Stage hiver : lundi 13 au vendredi 17 février 2023 Dans un esprit ludique et pour leur plaisir, les enfants découvriront différentes techniques et styles de théâtre avec cinq artistes sur la semaine. … Improvisations, approche du texte, jeu burlesque, exercice corporel, jeu clownesque, présence, émotions, danse … Les artistes interviennent par demi-journée, les enfants & ados pratiquent des activités différentes le matin et l’après midi. Nombre de participants limité à 16. De 9h à 17h du lundi au vendredi, avec un temps de pause repas (prévoir le pique-nique).

Consultez notre site pour plus d’infos et vous inscrire :

https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/theatre-enfants-ados/stages-enfants-ados-10-14-ans/

