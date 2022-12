Sports divers – Les optimistes Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Sports divers – Les optimistes Le 108, 17 janvier 2023, Orléans. Sports divers – Les optimistes Mardi 17 janvier 2023, 20h00 Le 108

Pour ce premier cycle de l’année, de janvier à février, Cent Soleils vous propose de porter un regard nouveau sur le sport et ceux qui le pratiquent. handicap moteur mi Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Mardi 17 janvier Les optimistes de Gunhild Westhagen Magnor Norvège, 2014, 90 minutes, HD

Au 108 rue de Bourgogne (salle C11) à 20h00 Résumé : « Les Optimistes » est le nom d’une équipe de volley norvégienne hors du commun : les joueuses ont entre 66 et 98 ans ! Bien que ces mamies sportives n’aient pas joué un seul vrai match en 30 ans d’entraînement, elles décident de relever un grand défi : se rendre en Suède pour affronter leurs homologues masculins. Mais avant cela, il faut broder les survêtements, trouver un sponsor, convaincre l’entraîneur national de les coacher, mémoriser les règles qu’elles ont oubliées, se lever au petit matin pour aller courir… Croyez-les : être sénior est une chance, et ces « Optimistes » la saisissent en plein vol !

