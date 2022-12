Before DEFI invite Forty Five Degrees Le 108 Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Before DEFI invite Forty Five Degrees Le 108, 9 décembre 2022, Orléans. Before DEFI invite Forty Five Degrees 9 et 30 décembre Le 108 Dernier Before DEFI de 2022… En comptant les affiches, c’est le 92ème Before. https://assodefi.wixsite.com/defi/historique Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://assodefi.wixsite.com/defi/repetitions »}, {« link »: « https://www.facebook.com/events/717540749300485 »}] Le groupe de ce soir est issu de rencontres de musiciens évoluant au Local Belneuf géré par DEFI : https://assodefi.wixsite.com/defi/repetitions

Il se présente ci-dessous et « rend hommage » à DEFI, ça fait plaisir…

https://www.facebook.com/events/717540749300485

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T19:00:00+01:00

2022-12-30T21:00:00+01:00 asso defi

