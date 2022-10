Capelle au Before DEFI Le 108, 14 octobre 2022, Orléans.

RETOUR DU BEFORE DEFI APÉRO CONCERT AU GARAGE DU 108 /BUVETTE / ORGA / SONO : ASSO DEFI / CAPELLE est un groupe local ayant bénéficié d’un aide à la résidence dans le cadre de 108°F (chantier du 108)

Le 108 108 rue de Bourgogne 4500 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire



– le site facebook : https://le108.org/chantier/108f-2022/– le dernier clip : https://www.youtube.com/watch?v=H5LeOBKpwls – le site facebook : https://www.facebook.com/CAPELLEmusicien Oscillant entre les guitares rock dans la plus pure tradition anglo-saxonne des 60's/70's, les synthés analogiques évoquant le cinéma de John Carpenter et les ambiances planantes de Air, CAPELLE délivre des compositions qui alternent les atmosphères puissantes ou apaisées.

Le tout est agrémenté d’un chant parlé/chanté parfois aux relents « gainsbouriens » avec des textes en français qui invitent à l’introspection, aux frontières entre la folie et la poésie.

Le projet est issu de l’auteur/compositeur orléanais Philippe Capelle qui a enregistré seul chaque instrument et qui troque pour la première fois sur scène la batterie pour la basse et le chant.

Il est accompagné en concert par Julien Chalmet (guitare, chant), Jérôme Damien (claviers, chant) et Pierre-Erwan Grenet (batterie). Le live est l’occasion d’écouter les morceaux s’enchaîner dans une narration proche d’un album concept.

