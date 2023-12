Documentaire radiophonique – MARDI 12 DECEMBRE – 18h30 Le 108 – 109 café-projets Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Documentaire radiophonique – MARDI 12 DECEMBRE – 18h30 Le 108 – 109 café-projets Orléans, 12 décembre 2023 17:30, Orléans. Documentaire radiophonique – MARDI 12 DECEMBRE – 18h30 Mardi 12 décembre, 18h30 Le 108 – 109 café-projets Entrée libre et gratuite Être à l’écoute du monde qui nous entoure, saisir l’imperceptible… Et si l’on entendait mieux du fait de ne pas voir? Le genre documentaire se déploie au cinéma et sa diffusion est au cœur des missions de Cent Soleils, mais nous le retrouvons également par une approche sonore à travers le documentaire radiophonique. Il se décline sous différentes formes, plus expérimental sans commentaire, comme une contemplation du paysage sonore, ou accompagner d’un commentaire à la première personne, très utilisé dans le podcast aujourd’hui, ou encore en radio direct, ou le documentariste est avec les personnages dans l’action en train de se mener. Nous souhaitons mettre à l’honneur toutes ces approches différentes à l’occasion d’une émission participative sur Radio Campus Orléans au 109 café projets, notre partenaire pour la soirée. Le thème choisit pour traverser ces différentes formes est « la rue », cette espace partagé, bruyant vivant et mouvant. Au programme quelques surprises, mais nous proposerons une création collaborative de Radio Grenouille, une œuvre de Felix Blum, des pièces sonores de Fanny Dujardin… Le 108 – 109 café-projets 108 rue de bourgogne Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

