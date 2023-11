Projection « L’homme qui n’a pas d’heure » Le 108 – 109 café-projets Orléans, 28 novembre 2023, Orléans.

Projection « L’homme qui n’a pas d’heure » Mardi 28 novembre, 18h30 Le 108 – 109 café-projets entrée libre et gratuite sans inscription

MARDI 28 NOVEMBRE AU 108

Projection du film « L’homme qui n’a pas d’heure » de Vianney Lambert et Vincent Reignier

« En 2010, un jeune orthophoniste qui travaille à l’hôpital de Tours nous parle du projet de chœur qu’il développe avec des personnes laryngectomisées. Il nous invite à assister aux répétitions. Nous avons regardé et écouté ces personnes réciter une poésie chaotique et sensible. Nous avons été bousculés par ce chant étrange et improbable. Quelque chose d’inattendu se déroulait devant nous. Nous découvrions des voix rauques et graves s’entremêler, se répondre, s’entrechoquer, donnant naissance à un chœur puissant et solennel où chacun livrait une partie de son histoire. » (Vianney Lambert et Vincent Reignier)

En présence des réalisateurs

Le 108 – 109 café-projets 108 rue de bourgogne Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

2023-11-28T18:30:00+01:00 – 2023-11-28T20:00:00+01:00

projection cinéma