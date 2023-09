BAXTER DURY Le 106 Rouen, 15 avril 2024, Rouen.

BAXTER DURY Lundi 15 avril 2024, 20h00 Le 106 Location 24.5 € Guichet 27.5 € Réduit 21 € Abonnés 18 €

Baxter Dury fête ses 20 ans de carrière ! 20 ans de musique louche et caustique, d’instantanées nocturnes londoniennes, de lignes de basse moites, sexy et désinvoltes, et de disco downtempo, portées par un sentiment de désolation mais aussi par une profonde affection pour l’humanité.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-15T20:00:00+02:00 – 2024-04-15T23:30:00+02:00

