Formé en 1989 et originaire de Marseille, IAM est le groupe de rap emblématique composé de Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren. Connu pour son style musical unique, leurs paroles sont souvent politiquement engagées et traitent de sujets tels que l’injustice sociale, le racisme et la violence urbaine. Leur album « L’Ecole du Micro d’Argent » est encore considéré comme l’un des meilleurs albums de rap français de tous les temps et a remporté de nombreux prix dont le prestigieux Victoire de la Musique.Groupe légendaire, ils ont su marquer l’histoire de la musique française. Leurs musiques continuent d’inspirer de nombreuses personnes à travers le monde et leur influence aujourd’hui reste indéniable.

