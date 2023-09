LETO Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime LETO Le 106 Rouen, 17 février 2024, Rouen. LETO Samedi 17 février 2024, 20h00 Le 106 Location 24.50 € Guichet 27.50 € Réduit 21 € Abonnés 18 € En route pour la gloire après avoir été choisi par Ed Sheeran en personne pour remixer le titre « 2step », le Mozart Capitaine Jackson de la Porte Saint-Ouen repart sur scène avec dans la sacoche une réédition étendue de son deuxième album 17%. Poulain de l’écurie Rec. 118 (Hamza, Ninho, SCH…), ses sons qui capturent l’énergie de la drill et des punchlines qui marquent au fer rouge lui ouvrent déjà les portes d’un large succès ! Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2024/leto.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

