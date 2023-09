ROMEO ELVIS Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime ROMEO ELVIS Le 106 Rouen, 8 février 2024, Rouen. ROMEO ELVIS Jeudi 8 février 2024, 20h00 Le 106 Location 33 € Guichet 35 € Roméo Elvis est l’une des figure emblématique de la scène hiphop francophone et l’un des artistes belges les plus streamés. En 2022, il remplit l’Accor Arena à Paris. En 2024, il se prépare pour une nouvelle tournée avec une nouvelle palette musicale. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2024/romeo-elvis.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:30:00+01:00

2024-02-08T20:00:00+01:00 – 2024-02-08T23:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Le 106 Adresse allée François Mitterrand Rouen Ville Rouen Departement Seine-Maritime Lieu Ville Le 106 Rouen latitude longitude 49.439679;1.078556

Le 106 Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/