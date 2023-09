ROBERTO FONSECA « LA GRAN DIVERSION » Le 106 Rouen, 3 février 2024, Rouen.

ROBERTO FONSECA « LA GRAN DIVERSION » Samedi 3 février 2024, 20h00 Le 106 Location 26.5 € Guichet 30 € Réduit 23 € Abonnés 20 €

Bien plus qu’un simple concert, c’est une véritable immersion que propose le pianiste virtuose de La Havane. En tenue flamboyante, orchestre et danseurs recréent le rythme et la folie des plus grands ensembles de jazz des années 30, du Cotton Club au Buena Vista en passant par la Cabane Cubaine de Paris. Mambo, rumba, bolero : avec ou sans les pas, ce dancing éphémère est une invitation à vivre, respirer, incarner la chaleur des nuits cubaines.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

