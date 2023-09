FAVÉ Le 106 Rouen, 25 janvier 2024, Rouen.

FAVÉ Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Le 106 Location 26 € Guichet 30 € Réduit 23 €

Difficile de passer à côté du phénomène Favé ! Ce jeune rappeur venu tout droit du 95 affole déjà tous les compteurs…Après le carton de son titre Urus certifié single de platine avec plus 45 millions de streams, il sort son premier EP appelé F4 et met tout le monde d’accord.Plus récemment on pouvait le retrouver sur le titre No Lèche en featuring avec Gazo, Kerchak & Leto et sur son dernier titre Vibes, extrait de son prochain projet à venir.Favé est arrivé dans le rap français sans que personne ne s’y attende et son nom est déjà sur toutes les lèvres.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T23:30:00+01:00

