SCYLLA Le 106 Rouen, 21 décembre 2023, Rouen.

SCYLLA Jeudi 21 décembre, 20h00 Le 106 Location 30 € Guichet 35 € Réduit 27 €

Scylla, c’est un message, une voix grave et charismatique, un rap profond et technique, un contraste entre la force brute et la sensibilité.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/scylla.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T23:30:00+01:00

2023-12-21T20:00:00+01:00 – 2023-12-21T23:30:00+01:00