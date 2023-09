LA P’TITE FUMÉE Le 106 Rouen, 16 décembre 2023, Rouen.

LA P’TITE FUMÉE Samedi 16 décembre, 20h00 Le 106 Location 22 € Guichet 25 € Réduit 19 € Abonnés 8 €

Groupe incontournable de la scène live française, le savant mélange electro-instrumental à mi-chemin entre la Psytrance et le Cyberpunk de LPF déploie une énergie festive et contagieuse. Sur scène, les 4 protagonistes se déchaînent pour créer une ambiance bouillante, ne laissant personne indifférent. Véritables bêtes de scène, ils embarquent le public dans une transe ultra festive où la vibration du didgeridoo, les harmonies de la guitare classique et de la flûte traversière accompagnent un puissant trio percu/basse/batterie pour créer cette atmosphère qui leur est propre.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/la-p-tite-fumee.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00

2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:30:00+01:00