FRENCH 79 / BIRRD Le 106 Rouen, 9 décembre 2023, Rouen.

FRENCH 79 / BIRRD Samedi 9 décembre, 20h00 Le 106

Avec un nom qui fait référence à un cocktail new-yorkais, la musique de ce marseillais déborde de fraîcheur et de sensualité. Grandement influencé par l’école allemande, French 79 nous fait planer sur de l’électro pop, rythmé par des envolées de synthé et des beats qui s’entremêlent à la manière de Nasser. Langoureuse et vivante, sa musique nous apporte une bouffée d’air frais et nous entraîne vers des chemins ensoleillés.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T23:30:00+01:00

