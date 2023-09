UNSCHOOLING « RELEASE PARTY » Le 106 Rouen, 8 décembre 2023, Rouen.

UNSCHOOLING « RELEASE PARTY » Vendredi 8 décembre, 20h00 Le 106 Location 13.5 € Guichet 16.5 € Réduit 10.5 € Abonnés 8 €

Après 2 EPs (Defensive Designs en 2019 et Random Acts Of Total Control en 2021), New WorldArtifacts confirme la collaboration d’Unschooling avec le label Bad Vibrations, et inscrit définitivement le groupe dans cette grande lignée d’agitateurs post-pop qui remonte à Chrome, Swell Maps, jusqu’à Sonic Youth ou Women.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:30:00+01:00

