Seine-Maritime LEÏLA OLIVESI OCTET Le 106 Rouen, 6 décembre 2023, Rouen. LEÏLA OLIVESI OCTET Mercredi 6 décembre, 20h00 Le 106 Location 26.5 € Guichet 30 € Réduit 23 € Abonnés 12.5 € Compositrice inspirée par Duke Ellington et Mary Lou Williams, Leïla Olivesi montre, avec son dernier CD « Astral », son talent pour créer une musique originale, harmonieuse et à la pointe de la modernité, entourée des meilleurs musiciens de sa génération. Quentin Ghomari trompette, bugle,

Géraldine Laurent saxophone alto,

Adrien Sanchez saxophone ténor,

Jean-Charles Richard saxophone baryton et soprano,

Leïla Olivesi composition, piano,

Manu Codjia guitare,

Yoni Zelnik contrebasse,

2023-12-06T20:00:00+01:00 – 2023-12-06T23:30:00+01:00

