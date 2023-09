NISKA Le 106 Rouen, 2 décembre 2023, Rouen.

De sa participation à « Sapés comme jamais » avec Gims au succès de sa dernière mixtape Le Monde Est Méchant (avec entre autres Ninho ou Maes), le rappeur d’Evry a parcouru un chemin pavé d’or. En proposant une seconde version de son dernier projet, il s’impose définitivement comme l’un des artistes les plus corrosifs et décomplexés de sa génération. Son mélange de trap et de sonorités issues de son héritage congolais balaye large, parlant autant aux fans de pop urbaine que de rap impertinent. Attention, Korozifu !

