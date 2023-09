ELLIE JAMES « DOGGO » Le 106 Rouen, 1 décembre 2023, Rouen.

ELLIE JAMES « DOGGO » Vendredi 1 décembre, 19h00 Le 106 Location 7 € Guichet 8 € Réduit 5 € Abonnés 3 €

A partir de 4 ans

Au fil de quatre court-métrages d’animation mis en musique par la chanteuse Ellie James, DOGGO retrace l’itinéraire de chiens téméraires et attachants dans un spectacle joyeux et coloré, rythmé par une électro-pop douce et pleine de fantaisie. L’artiste d’origine britannique s’est associée à la talentueuse illustratrice Tiffanie Pinchon qui habille les intermèdes entre chaque film pour nous livrer un spectacle drôle, poétique et décalé.

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Une séance à destination des établissements scolaires est programmée le vendredi 01er Décembre à 14h30

Informations/réservations : nassera.benfadel@le106.com

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T19:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

