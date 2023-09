ONDARA Le 106 Rouen, 28 novembre 2023, Rouen.

ONDARA Mardi 28 novembre, 20h00 Le 106 Location 18 € Guichet 21 € Réduit 15 € Abonnés 11.5 €

Véritable self made man, Ondara pose, dès son plus jeune âge, des mots sur les mélodies qu’il entend. À l’université, il devient fan de Bob Dylan en découvrant l’album Freewheelin et suit les traces de Neil Young, Damien Rice ou encore Ray LaMontagne. Son premier album, Tales of America, est un petit bijou de folk qu’il survole de sa voix nue et vibrante. Avec sa guitare, il extériorise ses plus folles utopies et nous raconte son épopée, de Nairobi à Minneapolis. Ici, les textes sont ficelés avec élégance, comme ouverts à libre interprétation, et les mélodies, finement relevées. C’est la classe absolue. Car quand il monte sur scène, c’est un grand bonhomme qui s’avance. Le rêve américain, il l’incarne.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/ondara.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:00:00+01:00 – 2023-11-28T23:30:00+01:00

