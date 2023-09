SARAH MCCOY Le 106 Rouen, 25 novembre 2023, Rouen.

SARAH MCCOY Samedi 25 novembre, 20h00 Le 106 Location 19.5 € Guichet 22.5 € Réduit 16.5 € Abonnés 13.5 €

La chanteuse et pianiste américaine Sarah McCoy est de retour avec son nouvel album HIGH PRIESTESS, sorti le 27 janvier 2023. Enregistré avec le producteur Renaud Letang (Feist, Keren Ann, Charlotte Gainsbourg…) et sous l’aile bienveillante de Chilly Gonzales (Jarvis Cocker, Feist, Drake ou Daft Punk), ces nouvelles œuvres marquent un tournant pour l’autrice-compositrice-interprète accomplie, dont la voix puissante laisse percer de douloureuses fêlures.

Rompue à l’exercice en solo de son premier album BLOOD SIREN, elle évolue maintenant vers des sonorités électroniques et modernes, voire futuristes, qu’un tout nouveau public va découvrir, tout en gardant cette conviction viscérale de chansons gorgées de vie qu’elle nous a amenées tout droit de la Nouvelle Orléans et qui lui ont valu une adoption instantanée dans le milieu du jazz/blues européen.

« Je ne suis pas sûre que qui que ce soit puisse définir le “genre” de High Priestess, mais c’est étonnamment amical pour l’intensité de la musique… Tout est lié à l’atmosphère dans laquelle les chansons sont nées. La Nouvelle-Orléans est une anomalie très spécifique aux États-Unis, et c’est là que j’ai nourri cette musique de Blood Siren, qui est à la fois sombre comme un bar hanté au fond de la mer… et légère, comme quand on a la tête dans les nuages. Avec mon nouvel album, on a plutôt les mains dans la terre. Quand je chante High Priestess, je m’attaque à quelque chose de très différent. C’est la dissection de ma relation personnelle avec moi-même. » – Sarah McCoy

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T23:30:00+01:00

