CLARA YSÉ / RÉBECCA

Elle tire son nom de scène du personnage d'Ysé dans Partage de midi de Paul Claudel –héroïne éprise de liberté au destin tragique. C'est que la littérature autant que les grandes voix ont influencé sa carrière, de Barbara à Maria Callas en passant par Nina Hagen. Egalement romancière (Mise à feu, paru chez Grasset en 2021), Clara Ysé n'envisage la musique que comme un espace de recherche et d'audace, où les mots ondulent dans des volutes de cordes, tourmentées comme apaisantes.

2023-11-22T20:00:00+01:00

Le 106 allée François Mitterrand Rouen

