ASGEIR Le 106 Rouen, 17 novembre 2023, Rouen.

ASGEIR Vendredi 17 novembre, 20h00 Le 106 Location 22 € Guichet 25 € Réduit 19 € Abonnés 16 €

Dix ans après In The Silence, sacré album de l’année dans son Islande natale en 2012, le compositeur-ermite pousse encore plus loin la volonté d’expérimentation qui est devenue sa marque de fabrique. Tissant d’étroits liens entre poésie introspective, paysages folk intimistes et entrelacs électroniques, son dernier Time On My Hands déroule une précieuse tapisserie « acoustica » où les textures digitales enluminent l’euphorie chorale d’une pop de chambre gracieuse comme un glacier qui pleure.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

