Seine-Maritime LORENZO Le 106 Rouen, 17 novembre 2023, Rouen. LORENZO Vendredi 17 novembre, 20h00 Le 106 Complet Rideau : après un ultime boulet envoyé l’an dernier, l’Homme au Bob tire sa révérence en beauté. Légende Vivante, c’est l’ultime évolution du pokémon le plus frappé du rap-jeu, le Super-Saiyan mythologique de la rime qui tache. L’Empereur du Sale s’offre des collaborations en platine (Heuss l’Enfoiré, Jean Dujardin, Vladimir Cauchemar) et une dernière tournée, avant certainement de se réincarner quand il le voudra dans un autre univers, selon les règles qu’il a lui-même fixées depuis le début de sa carrière. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

Catégories d'Évènement: Rouen, Seine-Maritime

