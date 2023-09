PAS LÀ POUR PLAIRE ! RAPPER AU FÉMININ Le 106 Rouen, 15 novembre 2023, Rouen.

Depuis l’émergence du rap en France dans les années 1980, il existe un rap « résolument féminin » dont les thématiques et la posture des artistes contrastent avec le rap fait par des hommes et avec la façon dont les femmes investissent l’essentiel des musiques françaises. Mais il s’agit pour l’essentiel de micro-histoires et des artistes restées souvent dans l’ombre du genre qui domine de nous jours l’industrie musicale. Cette conférence propose alors de mettre en lumière le parcours des rappeuses ayant marqué l’histoire du rap hexagonal.

Bettina Ghio est docteur en Littérature et civilisation françaises et spécialiste du rap français. Elle est autrice chez Le Mot et le reste : Sans fautes de frappe. Rap et littérature (2016), Pas là pour plaire ! Portraits de rappeuses (2020) et À l’ammoniaque. Rap, trap et littérature (à paraître en 2024).

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T20:00:00+01:00 – 2023-11-15T22:30:00+01:00

