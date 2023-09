ALELA DIANE Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

ALELA DIANE Samedi 11 novembre, 20h00 Le 106 Location 27.5 € Guichet 31 € Réduit 24.5 € Abonnés 21.5 € Lorsqu'une violente tempête s'abat sur la côte nord-ouest des États-Unis, des feux de forêt sans précédent envahissent la région d'une épaisse fumée. Rongée par l'angoisse, Alela Diane décide de s'assoir au piano dans son studio de Portland. Le lendemain, l'artiste connue pour son "indie-folk d'une beauté pure" (Paste Magazine) enregistre une version préliminaire de l'épique "Howling Wind". Ce sera le premier titre de son sixième album studio, « Looking Glass », un opus aussi cathartique qu'éthéré. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100

