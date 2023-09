THE MAGNETIC FIELDS Le 106 Rouen, 10 novembre 2023, Rouen.

THE MAGNETIC FIELDS Vendredi 10 novembre, 20h00 Le 106 Location 20 € Guichet 23 € Réduit 17 € Abonnés 6 €

À ce jour, Stephin Merritt a écrit et enregistré douze albums des Magnetic Fields, dont le bien-aimé 69 Love Songs et le coffret ‘50 Song Memoir’ sorti chez Nonesuch en 2017, acclamé par la critique, et qui retraçait les cinquante premières années de la vie de l’auteur-compositeur avec une chanson par an. Le magazine New York a qualifié ce coffret de « célébration de l’étendue de la palette de Merritt en tant qu’auteur et interprète… un délicieux voyage dans les coulisses de l’une des voix les plus singulières du rock ». Merritt a également composé des musiques et des paroles originales pour plusieurs pièces de théâtre musical, notamment une comédie musicale off-Broadway du roman Coraline de Neil Gaiman, pour laquelle il a reçu un Obie Award. En 2014, Merritt a composé des chansons et de la musique pour le premier épisode musical de l’émission This American Life. Stephin Merritt sort également des albums sous les noms de groupes the 6ths, the Gothic Archies, et Future Bible Heroes.Pour ces concert The Magnetic Fields joueront une liste de morceaux couvrant les trois décennies de carrière du groupe, y compris des morceaux de leurs premiers albums des années 1990 et de leur triple album emblématique 69 Love Songs.Le chanteur/compositeur Stephin Merritt sera accompagné des membres de Magnetic Fields, Sam Davol, Shirley Simms, Chris Ewen et Anthony Kaczinski. La tournée célèbre également la sortie d’une édition vinyle spéciale 30e anniversaire de l’EP de 1992 des Magnetic Fields, « The House of Tomorrow”.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/the-magnetic-fields.html »}]

