KID FRANCESCOLI / MOOREA Le 106 Rouen, 10 novembre 2023, Rouen.

KID FRANCESCOLI / MOOREA Vendredi 10 novembre, 20h00 Le 106 Location 23.5 € Guichet 26.5 € Réduit 20.5 € Abonnés 17.5 €

Kid Francescoli touche la grâce, en orchestrant ce qui est, sans doute, l »album de musique pop incarnant le mieux le XXIème siècle. SUNSET BLUE représente un nouveau tournant pour la musique hybride entre organique et électronique, à la fois un voyage en méditerranée et un rêve Californien, semblable à un pont entre Ennio Morricone et la musique électronique moderne.

Fan de synthés, d’arpèges, et de grosses lignes de basses 80’s, Moorea mélange l’indie-pop à l’électro pour faire taper du pied les mélancoliques. Jouant entre guitare électrique et claviers, la compositrice et productrice opère une sincère transposition en musique de son « c’estpasgravisme » dans des compositions électro-pop rêveuses remplies de reverb et d’un max de chorus.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/kid-francescoli—moorea.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00

2023-11-10T20:00:00+01:00 – 2023-11-10T23:30:00+01:00