KO KO MO / HOWLIN’ JAWS Le 106 Rouen, 3 novembre 2023, Rouen.

KO KO MO est un duo musical explosif, deux bêtes de scène : Warren (guitare – chant) et Kevin « K20 » (batterie – chœurs). À deux, c’est la fureur de vivre. Toujours à fond sur les traces de leurs héros des 70’s, ils transcendent subtilement leurs influences pour nous offrir un « classic rock » aux allures vintages et pourtant indéniablement actuel. Leur troisième album, « NEED SOME MO’ » opère en un crissement de riffs, synonyme d’un retour aux sources même du rock ! A travers des assauts soniques débridés et de trépidantes rythmiques, Warren et Kevin font preuve d’une extravagance ébouriffante et d’une incandescence rare.

Après un set remarqué aux Nuits de l’Alligator en 2019, le trio revient à Rouen en ayant étoffé leurs bases rockabilly : désormais les mélodies pop 60’s s’invitent dans leur répertoire, à la façon des Kinks ou des Zombies.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

2023-11-03T20:00:00+01:00 – 2023-11-03T23:30:00+01:00

