PROTOMARTYR / ES Samedi 28 octobre, 20h00 Le 106 Location 16 € Guichet 19 € Réduit 12.5 € Abonnés 9.5 €

Trois ans après la bombe de poésie incendiaire Ultimate Success Today, les quatre de Détroit reviennent avec un sixième album corsé à souhait. Sculptant davantage leur post-punk vénéneux au ciseau southern-gothique façon The Bad Seeds, Formal Growth In The Desert est « un témoignage de 12 titres pour continuer à vivre » comme le décrit le chanteur Joe Casey. Maintenir l’envie de danser et de communier aux frontières d’un monde qui brûle, ravagé par le désespoir : tout n’est pas perdu.

En première partie, le punk DIY alimenté par des synthétiseurs du groupe londonien ES.

