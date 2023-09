GAZ COOMBES / RALFE BAND Le 106 Rouen, 25 octobre 2023, Rouen.

GAZ COOMBES / RALFE BAND Mercredi 25 octobre, 20h00 Le 106 Location 22 € Guichet 25 € Réduit 19 € Abonnés 8 €

Quatrième album solo au compteur pour l’ancien leader du brillant trio Britpop Supergrass. Sentimental et subtil, capturant les hauts et les bas de la vie moderne, Turn The Car Around navigue entre rock classieux et soul soyeuse. Dernière partie d’une trilogie entamée avec Matador, Gaz Coombes emprunte avec classe une nouvelle voie audacieuse tout en exploitant les palettes sonores et les thèmes lyriques de ses prédécesseurs.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/gaz-coombes—ralfe-band.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T20:00:00+02:00 – 2023-10-25T23:30:00+02:00

