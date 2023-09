ALCEST / THE DEVIL’S TRADE Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

ALCEST / THE DEVIL'S TRADE Samedi 21 octobre, 20h00 Le 106 Location 22 € Guichet 25 € Réduit 19 € Abonnés 8 € Embarqué dans l'écurie Nuclear Blast depuis 2019, Alcest célèbre l'album Écailles De Lune, un jalon marquant de sa carrière. Pionnier du blackgaze aux côtés des californiens de Deafheaven, le groupe y créait les bases de ce qui fera son succès pour la décennie à venir : mélancolie contemplative, lyrisme vénéneux et explosions de noirceur écorchée. De la Transylvanie aux Appalaches, la folk funéraire de The Devil's Trade parcourt les paysages les plus torturés pour écrire ses chroniques de la solitude. Guitare, banjo et voix sépulcrale tracent des esquisses de contes noirs, comme si Wovenhand avait trempé sa plume dans le doom. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100

