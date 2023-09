FAADA FREDDY / DNVR Le 106 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime FAADA FREDDY / DNVR Le 106 Rouen, 20 octobre 2023, Rouen. FAADA FREDDY / DNVR Vendredi 20 octobre, 20h00 Le 106 Location 26.5 € Guichet 30 € Réduit 23 € Abonnés 20 € Depuis son premier album Gospel Journey en 2016, le soulman sénégalais n’a pas chômé : des centaines de concerts, notamment avec Asaf Avidan, Imany ou Lenny Kravitz, puis un nouvel EP, Tables Will Turn, fraîchement sorti. Le dandy à la voix d’or confirme sa philosophie : 100% organique, faisant le pont entre rap et gospel, n’hésitant pas à solliciter le corps comme instrument complet. En première partie, le groove de DNVR, quintet aux influences soul et pop. Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/faada-freddy—dnvr.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

