BIG JOANIE / FRÄULEIN Le 106 Rouen, 19 octobre 2023, Rouen.

BIG JOANIE / FRÄULEIN Jeudi 19 octobre, 20h00 Le 106 Location 13.5 € Guichet 16.5 € Réduit 10.5 € Abonnés 4 €

Ces trois londoniennes s’inspirent autant des Misfits que des Ronettes. Une tournée avec Bikini Kill et un premier album paru sur The Daydream Library, label de Thurston Moore, il n’en fallait pas plus pour susciter l’attente autour de Big Joanie. Nourries au mouvement Riot Grrrl et à l’activisme politique, féministe, antiraciste et LGBT, ces trois « sistahs » ont su composer des chansons punk-funk à la hauteur de leurs combats.

En première partie, le rock cathartique influencé par le son grunge des 90’s du duo Fräulein.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.le106.com/evenements/2023/big-joanie—fraulein.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:30:00+02:00

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:30:00+02:00