JEANNE ADDED / MØ-NØ Le 106 Rouen, 19 octobre 2023, Rouen.

JEANNE ADDED / MØ-NØ Jeudi 19 octobre, 20h00 Le 106 Location 26.5 € Guichet 30 € Réduit 23 € Abonnés 20 €

Radieuse, solaire, engagée : Jeanne Added nous revient après avoir été la curatrice de la précédente édition de Rush, reflet de toutes ses sensibilités affirmées. Avec son troisième album By your side, l’artiste pointe vers une direction tendre, sensuelle et plus intime. Une chaleur des corps et des cœurs qui soulage et rétablit l’âme, navigue entre légèreté et intensité, fait le pont entre formes electro-pop et explosions lyriques.

En première partie, la pop électronique aux ambiances cinématographiques de MØ-NØ.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T20:00:00+02:00 – 2023-10-19T23:30:00+02:00

