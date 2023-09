PERSONA Le 106 Rouen, 17 octobre 2023, Rouen.

PERSONA 17 octobre – 22 décembre Le 106

VERNISSAGE LE 10 OCTOBRE → 18H

VISITE DU LUNDI AU VENDREDI : 12H00 › 18H00

SAMEDI ET DIMANCHE UNIQUEMENT LES JOURS CONCERTS : 14H00 › 18H00

Persona, dans le théâtre antique, est le nom donné au masque correspondant à un rôle.

Présenter un projet musical, c’est jouer un rôle et inviter son auditeur dans un univers fantasmé. L’artiste propose une représentation de sa personne augmentée, empreint de ses références, de ses appartenances et ses croyances.

La démarche est de raconter une histoire, une fiction ou un vécu, mais toujours par le prisme singulier de son auteur.rice. C’est ce prisme que Fred Margueron tente de transcrire dans ses photographies, un point de rencontre entre sa démarche et l’univers singulier de chaque artiste.

L’image et la musique sont interdépendantes. On fait référence à des mouvements musicaux tant par la musique que par l’image qu’ils ont pu véhiculer, et ce quel que soit le style musical. Il y des codes, parfois on les épouse, parfois on les transgresse, mais ils existent. Parfois même, la volonté est de créer la confusion afin de surprendre l’auditeur. Quelle que soit sa posture, la façon dont l’artiste se présente au monde a trés souvent autant d’importance que la musique proposée. L’image guide l’écoute et influence la perception d’un univers musical.

Les couleurs et les contrastes des images sont exacerbés, les postures sont parfois exagérées, les arrière-plans, le décor, les accessoires sont bien là, et ne sont pas laissés au hasard. Tous ces artifices sont là pour transformer le réel et amener le spectateur dans un univers fictif. Avec Persona, Fred Margueron nous propose le résultat de ces différentes rencontres par une sélection d’images fixes et animées.

Fred Margueron, photographe, vit et travaille à Rouen. Il exerce sa pratique depuis une quinzaine d’années. Qu’il s’agisse de portraits, de natures mortes ou de mises en scène, il s’efforce de transfigurer le réel par un jeu de lumières, de couleurs, de matières et de formes afin d’en ressortir une réalité alternative. Ces dernières années, il transpose sa démarche au medium vidéo et réalise des clips pour des artistes tels que Roches Noires, Museau, Gabriel Gosse et Janvier. Depuis 2020 il participe également en tant que réalisateur au projet RESET, avec le collectif HEAVY CLUB en collaboration avec Mouton Noir, le Kalif et Distance Tour Booking.

Le 106, Rouen

