LARKIN POE Le 106, 14 octobre 2023, Rouen.

LARKIN POE Samedi 14 octobre 2023, 20h00 Le 106

Location 27.5 € / Guichet 31 € / Réduit 24.5 € / Abonnés 15 €

BLOOD HARMONY TOUR handicap moteur mi

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Centre Ville Rive Gauche Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

« Blood Harmony » affirme Larkin Poe en tant qu’une force essentielle dans le façonnement de l’identité du rock’n’roll sudiste, insufflant une nouvelle énergie au genre avec une perspective avant-gardiste et une force résolument féminine. S’écartant de l’approche autonome des albums précédents, comme « Self Made Man » en 2020 – dont American Songwriter a fait l’éloge en disant qu’il était « gonflé pour être consommé dans une arène sans compromettre sa maîtrise et son intensité dépouillées » – Larkin Poe a coproduit le nouvel album avec Tyler Bryant, musicien originaire du Texas (également mari de Rebecca). Avec Megan au chant, à la lap steel et à la guitare résonateur et Rebecca à la guitare et aux claviers, Larkin Poe a également fait appel aux membres de leur groupe de longue date, dont le batteur Kevin McGowan et le bassiste Tarka Layman. Enregistré principalement dans le home studio de Rebecca et Tyler, le résultat est une nouvelle œuvre électrisante qui exploite pleinement la vitalité ardente dont ils ont fait preuve lors de leurs tournées à travers le monde, imprégnant leurs chansons d’une sensibilité soul et d’une férocité exaltante. Du jeu de guitare fiévreux de « Bad Spell » à l’émouvante « Southern Comfort », en passant par la brûlante chanson-titre, Blood Harmony révèle un groupe en parfait accord avec son intuition formidable, ses récits fortifiés par un son lourd comme le blues, qui touche droit au cœur. « Quand on se laisse guider par ses propres étoiles, on ne sait jamais vraiment où l’on va aboutir », dit Larkin Poe. « Notre vrai nord nous est propre, et en le suivant sans compromis, nous sommes partis en roue libre sur la route de notre vie. Et nous avons toujours l’impression que ce n’est que le début. Blood Harmony est une étape créative que nous sommes fières d’avoir franchie ensemble, en tant que sœurs. Nous avons fait grandir ces chansons dans une douce partie de nos cœurs et nous espérons qu’elles apportent de la beauté. »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T20:00:00+02:00

2023-10-14T23:30:00+02:00