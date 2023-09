J9UEVE / REGULAR BOY Le 106 Rouen, 13 octobre 2023, Rouen.

J9UEVE / REGULAR BOY Vendredi 13 octobre, 20h00 Le 106 Location 20 € Guichet 23 € Réduit 17 € Abonnés 6 €

À tout juste 20 ans, J9ueve est l’un des leaders de cette génération ayant émergé sur Soundcloud. Il synthétise sa créativité en un style à même d’affoler toujours plus de mordus de rap avant-gardiste. Son charisme jaillit de son envoûtant phrasé mâché et saute aux yeux dans ses clips. Tout en lui laisse penser qu’il a compris que le rap ne respecte rien de plus que celles et ceux qui ont de l’attitude.

En première partie, le rappeur Regular Boy.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T20:00:00+02:00 – 2023-10-13T23:30:00+02:00

