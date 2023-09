ADÉ / ALIOCHA SCHNEIDER Le 106 Rouen, 12 octobre 2023, Rouen.

ADÉ / ALIOCHA SCHNEIDER Jeudi 12 octobre, 20h00 Le 106 Complet

Après son aventure trépidante au sein de Thérapie Taxi, Adé poursuit en solo sa fulgurante ascension. À cheval entre pop luxuriante et country futuriste, elle traverse en amazone les multiples paysages de l’amour et ses météos changeantes, ses zones de turbulences et ses accalmies solaires. Après un premier concert au 106 dans un club blindé, elle est ici de retour en grand format.

Auteur du nouveau single Avant Elle, Aliocha Schneider ouvrira la soirée avec sa pop-folk mélancolique et grungy, teintée d’americana intimiste.

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen 76100 Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:30:00+02:00

2023-10-12T20:00:00+02:00 – 2023-10-12T23:30:00+02:00